Париж, , 12:40 — REGNUM Глава Совета мусульман Франции Мухаммед Муссауи заявил, что «не хотел бы», чтобы карикатуры на пророка Мухаммеда демонстрировали на уроках в школах.

В интервью France Info от 27 октября, говоря об убийстве учителя истории Самуэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры Charlie Hebdo, он предположил, что «существуют другие способы объяснить ученикам, что такое взаимное уважение и соблюдение прав и свобод и других людей».

Глава Совета мусульман Франции также добавил, что «наше право жить в братстве заставляет нас отказываться от некоторых других прав». «Между свободой самовыражения и осознанным стремлением оскорбить мусульман должна стоять ответственность за нашу общую жизнь», — пояснил он.

Напомним, ранее 27 октября министерство иностранных дел Саудовской Аравии опубликовало коммюнике, в котором решительно осудило попытки Франции«увязать терроризм и ислам».

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