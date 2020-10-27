27 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 12:37 — REGNUM Опубликованное в официальном вестнике Monitor Polski распоряжение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о привлечении военной жандармерии на помощь полиции вызвало большую нервозность и пересуды в страны. «В связи с распространением эпидемии, вызванной вирусом SARS-CoV-2, и увеличением заболеваемости в стране COVID-19 военнослужащие военной жандармерии с 28 октября 2020 года до даты отмены состояния эпидемии окажут помощь полиции в охране общественной безопасности и порядка», — говорится в документе. Аналогичные решения уже принимались в Польше весной сего года во время первой волны коронавируса, но сейчас изменилась политическая ситуация и настроения людей.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Распоряжение Моравецкого появилось в условиях непрекращающихся с четверга, 22 октября, митингов, акций протестов и хулиганских действий, которые были вызваны постановлением Конституционного трибунала Польши, отменившим возможность совершения абортов по причине серьезного заболевания нерожденного ребенка или дефектов. Масштабы волнений таковы, что министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро «в связи с беспрецедентной эскалацией преступного поведения, направленного против верующих, включая запугивание, разрушение и осквернение мест отправления религиозных обрядов», поручил прокурорам проконтролировать расследования, проводимые по этим делам. Нервничает и полиция. Портал Onet побеседовал с полицейскими, которые обеспечивают порядок на массовых мероприятиях, а также их бывшими коллегами. Собеседники издания заявляют об огромном недовольстве властями, поскольку «идеологическая война» между правящей коалицией и оппозицией перешла в плоскость «общество — полиция». Похоже, что «политики вызвали в Польше бурю, а сами укрылись за полицейскими кордонами». Есть в то же самое время претензии к демонстрантам, которые требуют от правоохранителей «снять форму» и перейти на их сторону.

Збигнев Зёбро Piotr Drabik

Массовость и агрессивность протестов пугают политиков и экспертов. «Часть левых, похоже, видит в нынешней ситуации хорошую возможность для радикального поворота, — пишет Rzeczpospolita. — Проблема абортов стала для них толчком к провозглашению восстания в духе американских беспорядков, вызванных движением Black Lives Matter… Намерения части польских левых прослеживаются в попытках сорвать церковные службы, разрушить фасады костелов и написать на них оскорбительные лозунги. В свою очередь крайне правые националисты объявили о создании ополчения для защиты храмов. Они тоже мечтают о революции, но с точностью до наоборот. «Если нужно, раздавим их в прах и уничтожим эту революцию», — громогласно заявляет организатор «Марша независимости». И в первом, и во втором не заинтересованы как правящий лагерь во главе с «Правом и Справедливостью» (PiS), так и такие оппозиционные силы, как «Гражданская платформа» (PO) и Польская крестьянская партия (PSL). Особенно в условиях эпидемии коронавируса, которая очень волнует поляков. Вопрос в том, зачем PiS вообще инициировала рассмотрение дела об абортах в Конституционном трибунале именно сейчас.

Возможно, партийное руководство решило таким образом сменить повестку протестов, которая сложилась после того, как «Право и Справедливость» продавила поправки в закон о животных. Против правящей партии ополчился ее деревенский электорат. Акции протеста стали устраивать фермеры, зачастую заваливая офисы депутатов навозом и мусором. Провоцирование волнений из-за абортов на руку PiS. Сторонники прежнего компромисса все равно не ее избиратели и никогда ими не станут. Но их агрессивность и радикализм могут сплотить сторонников правящей партии, а также поставить в сложное и неудобное положение присутствующие в Сейме оппозиционные силы. Поляки со скепсисом и раздражением наблюдали за спектаклем, который в США разыгрывали активисты движения Black Lives Matter. Повторение у себя в стране нечто подобного вряд ли будет одобрено польским обществом. А каких-то легальных способов помешать исполнению решения Конституционного трибунала практически не существует. Либо менять Конституцию, что требует согласия между властью и оппозицией, которого нет. Либо затормозить публикацию постановления в официальном вестнике, что может быть только временной мерой.

Сейм Польши (сс) Katarzyna Czerwińska

Фактически у «Права и Справедливости» есть все шансы выиграть эту борьбу. Уличные протесты в условиях эпидемии коронавируса стихнут, особенно если будет показана взаимосвязь между ними и ростом заболеваемости. Единственный шанс изменить ситуацию — это вызвать раскол внутри правящего лагеря по типу того, что весной сего года привел к переносу президентских выборов с мая на позднее время. Но проблема в том, что ради отката назад в любом случае придется применить ручное управление по отношению к Конституционному трибуналу и сломать судей. А их лояльность PiS еще пригодится.