Москва, , 12:35 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, призванный ускорить расселение ветхого и аварийного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Поправками в закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» обеспечиваются дополнительные возможности ускоренного финансирования программ переселения.

В частности, вносятся изменения, уточняющие, что правительство РФ устанавливает порядок определения минимального размера этапа программы, и что эти требования распространяются не только на этап текущего года, но и в том числе на этапы будущих лет, а также уточняется понятие «этап региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». В законопроекте предусмотрено, что этапом программы является её часть, соответствующая размеру увеличения, рассчитанного для региона лимита средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в каждом году, начиная с 2019 года и по 2024 год включительно.

В случае досрочного завершения субъектом РФ расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, регион вправе подать заявку на предоставление финансовой поддержки в пределах остатка неиспользованного лимита для целей реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения, предусматривающие снятие ограничений на использование регионами и муниципальными образованиями средств бюджетов субъекта РФ и местного бюджета, полученных за счет иных источников, нежели средства фонда.

«Законопроектом расширяются возможности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Он сможет привлекать кредитные и иные заемные средства и направлять их на поддержку регионов для ускоренной реализации программ расселения аварийного жилья. Кроме того, Фонд сможет оказывать финансовую помощь субъектам РФ сверх установленного лимита», — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроектом также предусмотрена возможность предоставления земельных участков, на которых ранее размещались многоквартирные дома, расселенные за счет средств финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, под индивидуальное строительство, в собственность бесплатно в населенных пунктах с населением не выше 30 тыс. человек.

Кроме того, законопроектом исключаются положения о полностью реализованных региональных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предоставление финансовой 6 поддержки за счет средств фонда на реализацию которых осуществлялось до 31 декабря 2013 года, в том числе полномочия фонда по их мониторингу и мерах реагирования на выявленные нарушения.

Инициатива будет доработана ко второму чтению. Сомнения у парламентариев вызвала, в частности, норма о кредитовании на цели инициативы, что может разрушить рынок жилья в регионах.

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