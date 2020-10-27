Анкара, , 12:22 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал Турцию избегать вмешательства во внутренние дела республики, сообщает 26 октября Reuters.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на сделанные ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном заявления относительно поддержки карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда «во имя свободы слова» призвал турецких граждан бойкотировать французские товары из-за антиисламской направленности французских властей. Эрдоган также усомнился в психическом здоровье французского лидера.

«Должны быть шоком для каждого из нас, что иностранные державы вмешиваются в происходящие во Франции процессы», — подчеркнул Дарманен.

«Турция не должна вмешиваться во внутренние дела Франции», — добавил он.

Напомним, международное мусульманское сообщество резко отреагировало на заявления Макрона. Так, посол Франции в Пакистане был вызван в МИД страны, после того как глава пакистанского правительства Имран Хан обвинил Макрона в «нападках на ислам».