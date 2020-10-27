Тбилиси, , 12:20 — REGNUM Следующие четыре года в Грузии будут годами строительства объектов инфраструктуры. Это заявление сделал премьер-министр страны Георгий Гахария во время выступления в городе Цаленджиха (Мегрелия) с отчетом по газификации Грузии, 27 октября передает «Общественное телевидение».

«Следующие четыре года будут годами строительства Мегрелии и Грузии. Это будут четыре года, когда мы окончательно справимся с недостатками системной инфраструктуры. Это будут дороги, водоснабжение, газификация, школы, детские сады и медицинские учреждения», — сказал Гахария.

Он заявил, что с 2021 по 2024 год в Грузии на развитие инфраструктуры планируется потратить не менее 20 млрд лари (около $6,2 млрд по курсу). По словам Гахарии, за это время круглосуточным водоснабжением будут обеспечены 2,8 млн жителей страны.

Напомним, в Грузии на 31 октября запланировано проведение выборов в парламент. В стране после развала СССР инженерные сети пришли в упадок. Централизованного отопления нет, а водоснабжение во многих населенных пунктах нерегулярное.

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