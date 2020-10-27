Париж, , 12:22 — REGNUM Директор таможенной службы Франции Изабелль Брон-Лёмер заявила, что французские предприятия не готовы к выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом во вторник, 27 октября, сообщает Reuters.

По ее словам, многие французские предприятия еще не интегрировали в свою деятельность новые правила таможенного контроля, вступающие в силу с 1 января 2021 года после того, как завершится переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза.

Она отметила, что поскольку Лондон больше не будет подчиняться правилам европейской организации, водителям примерно 5 тысяч транспортных средств, которые ежегодно курсируют между Францией и Великобританией, перевозя товары около 100 тысяч компаний, придется показывать все необходимые документы перед въездом в туннель под проливом Ла-Манш.

«Что касается таможенных служб, мы уже почти готовы», — заявила Брон-Лёмер. «Но предприятия тоже должны были подготовиться к восстановлению таможенных формальностей для всех товаров. Мы думаем, что они пока не сделали этого», — добавила она.

Напомним, 16 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители рыбной отрасли страны «не станут жертвами Brexit».

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