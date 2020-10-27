Баку, , 12:15 — REGNUM Деятельность Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была направлена на «замораживание» конфликта в Нагорном Карабахе, а не на поиск путей по его урегулированию. Об этом 27 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

По словам азербайджанского лидера, Минская группа ОБСЕ «не проявляла никакой деятельности», так как ее сопредседатели (Россия, Франция и США), как считает Алиев, взяли «в свою монополию» деятельность по урегулированию конфликта.

Также президент Азербайджана указал, что в результате этого за 28 лет, по его мнению, в данном вопросе не было «никакого прогресса, никаких результатов, одни обещания, одни бюрократические процедуры».

«По существу, нам сегодня кажется, что деятельность сопредседателей была направлена на замораживание конфликта, а не на его разрешение», — сказал Алиев.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что утром 27 октября ВС Азербайджана с использованием беспилотников и ракетно-артиллерийских средств обстреляли армянский пограничный пункт пропуска, расположенный на границе с Ираном.