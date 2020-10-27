Занзибар, Танзания, , 12:11 — REGNUM Досрочное голосование на всеобщих выборах началось в полуавтономном островном регионе Занзибар в Танзании, передает ВВС Swahili.

Голосование на материке состоится в среду, 28 октября. Напомним, что Занзибар — автономия в составе Объединенной Республики Танзания со своим президентом, правительством, парламентом и законодательством.

Досрочное голосование на Занзибаре проводят впервые после внесения поправок в избирательное законодательство региона. Однако поправки были встречены резкой критикой со стороны оппозиционных партий, которые утверждали, что они обеспечат «лазейку для фальсификаций». В избирательной комиссии Занзибара опровергли эти утверждения.

Выборы на острове в 2015 году были омрачены протестами оппозиции. Результаты голосования были отменены главой избирательной комиссии, после того, как выборы не были признаны свободными и справедливыми. Оппозиция бойкотировала второй тур, и победителем был объявлен кандидат от правящей «Революционной партии Танзании» (ССМ).

В общей сложности на выборах президента Занзибара участвуют 17 кандидатов. Главными претендентами на пост президента считаются кандидат от оппозиции Маалим Сеиф Шариф Хамад, который баллотируется в шестой раз, и лидер правящей партии Хусейн Мвиньи, сын бывшего президента Занзибара. Действующий президент Занзибара Али Мохаммед Шейн завершил свой двухлетний срок пребывания на этом посту и не баллотировался на новый.

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