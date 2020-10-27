Киев, 27 октября 2020, 12:02 — REGNUM По итогам местных выборов на Украине президент страны Владимир Зеленский потерял существенную часть политических возможностей. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 26 октября в эфире телеканала 112.ua.
Эксперт отметил, что по итогам местных выборов на Западе Украины укрепила позицию «партия войны» — националистические силы, желающие продолжать войну в Донбассе, а на Юге и Востоке много голосов получила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Украина фактически вернулась к ситуации, которая была до появления «Слуги народа» как некой третьей силы.
По его мнению, такой политический расклад в совокупности с децентрализацией власти не позволит Зеленскому воплощать свои решения.
Погребинский отметил, что Зеленский, скорее всего, пойдёт по пути наименьшего сопротивления, и не будет предпринимать каких-то резких шагов.
Напомним, по предварительным данным, партия «Европейская солидарность», возглавляемая бывшим президентом Украины Петром Порошенко, лидирует во Львовской, Ровенской, Тернопольской, Киевской областях и в Киеве.
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