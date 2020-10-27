Дакка, , 12:09 — REGNUM Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в столице Бангладеш Дакке против действий президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает Le Figaro.

Журналисты отмечают, что около 40 000 человек собрались у посольства Франции в городе Дакка. В знак протеста против защиты публикации и распространения карикатур на пророка Мухаммеда, выполненных художниками французского сатирического журнала Charlie Hebdo, митингующие сожгли чучело Макрона и теперь призывают к бойкоту товаров, привезенных из Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 сентября министерство иностранных дел Саудовской Аравии опубликовало коммюнике, в котором решительно осудило попытки Франции «увязать терроризм и ислам».