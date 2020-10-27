Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону от занимаемой должности освобождена начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая.

ИА REGNUM сообщало, что Левицкая была назначена на пост начальника городского управления здравоохранения в ноябре 2013 года. До этого работала в территориальном фонде медицинского страхования.

Напомним, что накануне своего увольнения Левицкая провела встречу с журналистами, в ходе которой сообщила подробности расследования ЧП в COVID-стационаре, развёрнутом на базе горбольницы № 20. По сообщениям в сети, пациенты с коронавирусом скончались из-за нехватки кислорода.

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