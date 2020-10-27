Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM Исполняющим обязанности министра здравоохранения Ростовской области назначен Александр Крат. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 27 октября.

Напомним, что Александр Крат — заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе, весной 2020 года временно возглавлял ведомство по причине болезни Быковской.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 октября, стало известно об уходе Татьяны Быковской с поста главы донского минздрава. Чиновница освобождена от занимаемой должности по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию.

Читайте ранее в этом сюжете: Министра здравоохранения Ростовской области отправили на пенсию

Читайте развитие сюжета: Ростовский депутат назвал отставку министра здравоохранения недопустимой