Киев, 27 октября 2020, 11:33 — REGNUM Власти Украины игнорируют возможность покупки российской вакцины от COVID-19, чтобы досадить оппозиции. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин 26 октября в эфире телеканала 112.ua.
По его словам, одной из причин является желание властей навредить лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, который ранее договорился с властями РФ о возможности закупки российской вакцины.
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Парламентарий отметил, что на Украине уничтожены собственные высокотехнологические производства, и даже изношенность основных фондов украинской энергетической системы составляет 90%.
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, якобы в стране успешно прошли испытания «украинской» вакцины от COVID-19.
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