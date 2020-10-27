Киев, , 11:33 — REGNUM Власти Украины игнорируют возможность покупки российской вакцины от COVID-19, чтобы досадить оппозиции. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин 26 октября в эфире телеканала 112.ua.

«Мы же в России покупаем газ, нефть, уголь, топливо для атомных станций? Наши украинцы ездят в Россию на заработки. Это же можно? А вакцину нельзя? А почему?» — задался вопросом парламентарий.

По его словам, одной из причин является желание властей навредить лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, который ранее договорился с властями РФ о возможности закупки российской вакцины.

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«Мы будем свою [вакцину] разрабатывать! Но это смешно… Вы за последние шесть с половиной лет хоть что-то украинское видели?» — сказал Кузьмин.

Парламентарий отметил, что на Украине уничтожены собственные высокотехнологические производства, и даже изношенность основных фондов украинской энергетической системы составляет 90%.

«У нас нет ничего своего. Всё уничтожили, как уничтожили медицину», — подытожил депутат.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, якобы в стране успешно прошли испытания «украинской» вакцины от COVID-19.

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