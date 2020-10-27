Токио, , 11:36 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсиходэ Суга призвал правительство Южной Кореи решить спор вокруг выплат компенсаций жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны, который считается самой важной проблемой в двусторонних отношениях. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление японского премьер-министра.

Выступая на внеочередном заседании парламента Суга отметил, что Южная Корея является «важным соседом» Японии, поэтому странам необходимо прийти к консенсусу.

Тем не менее, по мнению премьер-министра, именно Сеул должен представить решение данной проблемы.

Напомним, что занимая должность секретаря кабинета министров в администрации экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Суга настаивал на том, что решение Верховного суда Южной Кореи о выплате компенсаций жертвам принудительного труда из средств японских компаний противоречит договору о нормализации отношений между странами, заключённого в 1995 году.