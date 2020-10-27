Киев, , 11:29 — REGNUM Украина сейчас оказалась на пороге между регионализацией и феодализацией, заявил украинский политический эксперт Руслан Бортник, комментируя итоги местных выборов, состоявшихся 25 октября.

Политолог отметил, что главным итогом местных выборов является победа региональных элит.

«Практически во всех больших городах, начиная от Одессы и заканчивая Черновцами, включая Харьков, Днепр, Запорожье, Чернигов и др., региональные элиты или победители, или показывают второй-третий результат. Повсеместно, даже в Киеве и Кривом Роге побеждают региональные элиты. В какой-то мере региональные элиты на местном уровне занимают место «Слуги народа» образца 2019 года. И для них это повторная победа, позволяющая закрепить результаты 2015 года и выдавливать полномочия из центральной власти», — отметил в своем комментарии Бортник.

Вместе с тем, политолог заявил, что региональным лидерам не стоит «очаровываться» этой победой.

«С одной стороны редко где региональные элиты смогут самостоятельно формировать большинство в местных советах и им придется искать союза или со «Слугой народа», «Европейской Солидарностью» или «Оппозиционной платформой — За жизнь»… С другой — не стоит забывать об императивном мандате, который позволит лидерам партий более жёстко контролировать своих депутатов. Все кардинально будет зависеть от конкретных балансов в том или ином регионе», — считает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что итоги местных выборов на Украине должны быть официально оглашены до 6 ноября. По предварительным результатам, в большинстве советов партия Зеленского получила 3−4 места, ни один кандидат «Слуги народа» не выиграл выборы мэра в крупных городах страны.