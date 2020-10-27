Абуджа, , 11:30 — REGNUM Нигерийская национальная вещательная комиссия (NBC) оштрафовала три телеканала за их «непрофессиональное освещение» протестов против жестокости полиции. Об этом сообщает ВВС Africa.

Телеканалы Television, AIT и Arise TV будут обязаны выплатить штрафы в размере 3 млн найр ($7800) каждый.

Глава комиссии Армстронг Идачаба заявил, что телеканалы использовали непроверенный пользовательский контент сцен насилия, запечатленных на камеру во время протестов.

Он сказал, что кадры «стимулировали гнев и усиливали насилие».

»В соответствии с положением раздела 5.6.9 Кодекса вещания Нигерии, в котором говорится, что вещатель несет ответственность за любое нарушение кодекса, как использование материалов из пользовательских источников, комиссия, таким образом, санкционировала каналы Television, TV и AIT в соответствии с положением кодекса вещания», — говорится в заявлении NBC.

Идачаба также осудил нападение на два офиса редакции СМИ во время волны насилия и сказал, что это была «угроза свободе прессы».

В Комиссии предупредили СМИ, чтобы они не «ставили правительство в неловкое положение» при освещении протестов.

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