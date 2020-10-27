Москва, , 11:17 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал историческим событием принятие нижней палатой парламента нового закона о правительстве РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

«Для нас это историческое событие. Сегодня после понятия федерального конституционного закона у наших граждан появляется возможность влиять на назначение министров, вице — премьеров через своих депутатов. Это передача полномочий президента гражданам», — заявил Володин.

Это, по словам спикера Госдумы, должно, в том числе повысить ответственность правительства перед гражданам страны, с другой стороны, повысить ответственность парламентариев за принимаемые решения в правительстве Российской Федерации.

Проект закона был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции Российской Федерации.

Меняется порядок формирования правительства, в этой связи возрастает роль Госдумы и Совфеда, меняется порядок освобождения от должности министров, уточняется порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением недоверия правительству нижней палатой парламента.

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