Киев, , 11:19 — REGNUM Возможный отказ Украины от выполнения Минских соглашений сравним с самоубийством страны. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 26 октября в эфире телеканала «Украина 24».

«Отказываться от «Минска» в одностороннем порядке — это самоубийство. Потому что есть политико-дипломатические договорённости четырёх стран: Германии, Франции, Украины и России», — рассказал он.

Резников добавил, что договорённости, достигнутые на переговорах в Париже в декабре 2019 года, показали, что Минские соглашения «могут жить».

По его словам, с момента проведения встречи в Париже на трёх участках фронта были разведены силы и средства, поддерживается режим прекращения огня, идут переговоры по разминированию отдельных участков территории, а также планируется открытие двух новых пунктов пропуска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Резников заявил, что Минские соглашения можно «без проблем» пересмотреть на уровне лидеров «Нормандской четвёрки», а также, что Украина их может выполнить если на то будет «воля России».

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