Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM Период времени, когда инвестиции можно было привлекать исключительно благодаря эффективному корпоративному управлению и прозрачности, прошёл. Об этом 27 октября заявил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

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«В первой половине 2000-х годов, когда был достаточно активный рост российской экономики и рост инвестиций в российскую экономику, одним из факторов — не говорю, что определяющий, — но одним из факторов был рост governance внутри российских компаний», — заявил Конов.

«Это корпоративное управление, прозрачность ведения бизнеса, понятность ведения бизнеса. Это привлекало инвестиции. Сейчас мы практически не можем двигаться вперёд без чёткого соблюдения и осознанной повестки в социальной части. И в этой части про общественный договор можно говорить, о большем влиянии — кто у нас работает, что мы делаем по развитию этого персонала, как мы относимся и какие взаимоотношения между нами и окружающими нас сообществами», — указал он.