Париж, , 12:43 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах Франции Флорана Айдало, чтобы обсудить с ним «отношение французского правительства к исламу и к пророку Мухаммеду». Об этом во вторник, 27 октября, сообщает Reuters.

Во время встречи, которая прошла во второй половине дня 26 октября, высокопоставленные сотрудники министерства решительно осудили «любые оскорбления или недостаток уважения по отношению к пророку и к священным ценностям ислама, каким бы ни был статус человека, обвиняемого в этом».

Напомним, ранее, 26 октября в ответ на обвинения Турции, Пакистана и Марокко в необоснованной «атаке на ислам» и призывы игнорировать товары из Франции МИД государства осудил попытки «исказить позиции, на которых стоит Франция, в том, что касается свободы совести, свободы самовыражения и отказа от любых ненавистнических высказываний».

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон призвал жителей Франции к «единству»