Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская освобождена от занимаемой должности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 27 октября.

Татьяна Быковская Old.donland.ru

«Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что должность министра здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская занимала более 15 лет — с декабря 2004 года. 28 ноября 2019 года чиновница вместе с заместителем была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. В январе 2020 года глава донского минздрава вышла на работу.

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