Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Для развития дорожно-транспортной сети важно учесть, чтобы смежные отрасли могли обеспечивать необходимые поставки. Об этом 27 октября заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

Следите за развитием событий в трансляции: «Онлайн-встреча «в верхах»: заседание «Форума стратегов-2020» – все новости»

«Мы за то, чтобы постепенно наращивать инвестиции в инфраструктуру. Чтобы не только объёмы денег могли нас продвигать вперёд, но и наши производственные мощности не отставали», — заявил Дитрих.

«Это очень важно, чтобы и долгосрочно, до 2024, до 2030 года строители, потенциальные предприниматели в этой сфере, дорожные строители, транспортные — видели свои перспективы. Потому что только в этих условиях они будут иметь возможности закупать технику, учить, вкладывать в будущее, нанимать людей на будущие проекты», — указал он.