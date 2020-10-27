Москва, , 10:58 — REGNUM Госдума ратифицировала Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Документ регулирует отношения, связанные с правовой охраной и использованием товарных знаков и наименований места происхождения товаров ЕАЭС.

Договор также предполагает возможность подачи заявки на регистрацию товарного знака или наименования места происхождения товара союза в любое из национальных патентных ведомств, на основании которой после завершения необходимых процедур соответствующему обозначению предоставляется правовая охрана на территории каждого из государств — членов союза.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В настоящее время ратификация не завершена ни в одной из стран ЕАЭС, но документ находится на обсуждении парламентов, уточнил глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

Читайте ранее в этом сюжете: Договор о товарных знаках ЕАЭС внесен на ратификацию в Госдуму