Киев, , 10:55 — REGNUM Главный результат местных выборов на Украине заключается в том, что роль «Слуги народа» как интегрального украинского проекта закончена, заявил в своем комментарии украинский политолог Юрий Романенко.

По словам эксперта, теперь на лидерские позиции выходит политическая «мозаика» и региональность, поскольку президент Зеленский провалил шанс на усиление центра.

«Потому впереди конфликт слабого центра с регионами, в условиях ковида и бюджетного кризиса. Однако, прелесть ситуации в том, что теперь вновь вакантно место для политической силы, которая выступит в качестве интегратора Украины. Миссия, которую не смогли выполнить «Слуга народа»», — отметил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что согласнорезультатам экзитполов, на выборах мэров в крупных городах Украины кандидаты от «Слуги народа» не вышли во второй тур. По партийным спискам представители партии Зеленского в основном оказались на третьих местах и ниже. В политсиле уже заявили, что в ряде регионов Украины «Слуга народа» переходит в оппозицию.