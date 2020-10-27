Ереван, , 10:57 — REGNUM После того как со стороны ВС Азербайджана было зафиксировано очередное нарушение режима прекращения огня на границе Армении, подразделения армянских ВС вынуждены были нанести ответные удары по азербайджанским позициям. Об этом 27 октября сообщает пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

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Уточняется, что 27 октября в 10:00—10:15 ( 9:10—9:15 мск) азербайджанская сторона вновь нарушила режим прекращения огня, обстреляв с использованием беспилотников (из которых один упал на территории Армении) и ракетных средств армянский пограничный пункт пропуска на границе с Ираном.

«Зафиксировав очередное нарушение режима прекращения огня и салют на государственной границе Республики Армения, минобороны Армении объявило, что ему придется нанести ответный удар по азербайджанским силам», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал Южный Кавказ самым сильным регионом в мире и предложил Тбилиси в качестве площадки для переговоров по Нагорному Карабаху.