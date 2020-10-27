Киев, , 10:52 — REGNUM История о срыве операции украинских спецслужб по задержанию граждан РФ, которых в СМИ называют членами «частной военной компании «Вагнер», является выдумкой. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 27 октября в интервью изданию «Бабель».

"Уже много раз об этом сказал: вся история с «вагнеровцами» выдумана от начала до конца. Совещание, о котором написал Бутусов (украинский журналист Юрий Бутусов — ИА REGNUM) никогда не было», — сказал он.

Ермак рассказал, что информацию о срыве спецоперации из-за утечки, которая произошла по вине кого-то из высших чиновников Украины, проверяет Государственное бюро расследований (ГБР) страны.

«Делом занимается ГБР, дождёмся и получим все ответы», — подчеркнул он.

Напомним, ранее журналист Бутусов опубликовал детали плана по задержанию так называемых «вагнеровцев». По его данным, операцию готовили спецслужбы США, Турции и Украины, однако она сорвалась после совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте ранее в этом сюжете: Захват «вагнеровцев» планировали спецслужбы трёх стран — журналист