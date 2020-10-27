Киев, 27 октября 2020, 10:52 — REGNUM История о срыве операции украинских спецслужб по задержанию граждан РФ, которых в СМИ называют членами «частной военной компании «Вагнер», является выдумкой. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 27 октября в интервью изданию «Бабель».
Ермак рассказал, что информацию о срыве спецоперации из-за утечки, которая произошла по вине кого-то из высших чиновников Украины, проверяет Государственное бюро расследований (ГБР) страны.
Напомним, ранее журналист Бутусов опубликовал детали плана по задержанию так называемых «вагнеровцев». По его данным, операцию готовили спецслужбы США, Турции и Украины, однако она сорвалась после совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского.
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