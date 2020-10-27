Москва, , 10:45 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон о Конституционном суде, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября. Проект закона был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции Российской Федерации.

Сокращается численный состав Конституционного суда (КС) — предусматривается, что суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Меняется порядок прекращения полномочий судей КС РФ, включая председателя суда и его заместителя.

Отдельно прописывается, что судья Конституционного суда не может выступать с особым мнением, не вправе «критиковать в какой бы то ни было форме решения Конституционного суда РФ», а также публично «высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения», вплоть до принятия решения по данному вопросу. То есть судья даже не может сообщить, что у него есть особое мнение, уточнил депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ).

Кроме того, исключается действующее сейчас требование о том, что председатель КС и его заместители назначаются только из числа судей.

Одновременно разрешается вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Правом обращения в КС с таким запросом наделяются президент, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Закон также дает возможность суду по запросу главы государства проверять конституционность законопроектов и принятых законов — до их подписания президентом, а также законов субъектов РФ — до их обнародования главой региона.

Напомним, что Конституционный суд заседает в Санкт-Петербурге.

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