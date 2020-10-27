Москва, , 10:43 — REGNUM В настоящее время поднялась дискуссия о том, как перестроить государственные программы, и эта дискуссия весьма своевременна. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

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"Сегодня поднялась полемика о том, как перестроить государственные программы. Они извечно существовали много лет, в них теперь эти новые звенья федеральных проектов и нацпроектов имплементированы. Я тоже считаю, что госпрограммы в том виде, как сейчас, требуют пересмотра», — заявил Кудрин.

«Государственные программы, первое, содержат очень много показателей. И в госпрограммах и уровень целей, и показатели не всегда сбалансированы, а главное, их много. Они расфокусированы чуть-чуть. Там много индикаторов более низкого уровня… Вся эта система административных показателей и целей, она зачастую очень сложно управляется», — указал он.

Программы должны стать лаконичнее и понятнее — не только чиновникам, но и рядовым людям, указал Кудрин.

«Есть и проблема, что не всегда программы — проектные решения. Пытались в них зашить проектные решения. Это новая система управления по проектам: есть задача, мы её достигаем. Достигли? Завершили и заводим новый проект. Этот проектный подход сейчас внедряется. Но госпрограммы оказались немного устаревшими для такого более динамичного управления достижением целей», — продолжил он.«Нужно более чётко разделить на проекты и процессы. И процессами немножко иначе управлять. Не всё можно в одну государственную программу вносить», — подчеркнул Кудрин.