Джакарта, , 10:39 — REGNUM Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) напомнила правительству Индонезии о необходимости обратить внимание на анализ воздействия на окружающую среду для строительства «Парка Юрского периода» на острове Ринча, Восточная Нуса Тенггара, сообщает CNN Indonesia.

По словам главы индонезийской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Арифа Рахмана, необходимо учитывать защиту среды обитания древних животных, таких как вараны, во время застройки.

«ЮНЕСКО проводит оценку, и эта оценка может напомнить центральному правительству, местным органам власти и сообществу, что есть вещи, которые требуют внимания», — пояснил Ариф Рахман.

В министерстве окружающей среды и лесного хозяйства заявили, что будут контролировать проект и следить за тем, чтобы ни один из варанов не погиб из-за застройки. Ожидается, что туристическая зона парка составит всего 2,5% площади острова Ринча.

Напомним, национальный парк Комодо на острове Ринча — одно из девяти мировых наследий Индонезии, которые необходимо охранять.

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