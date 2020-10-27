Москва, , 10:39 — REGNUM Работа над национальными проектами не всегда организована достаточно эффективно. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

Следите за развитием событий в трансляции: «Онлайн-встреча «в верхах»: заседание «Форума стратегов-2020» – все новости»

«Уточнённые национальные проекты будут представлены в эти ближайшие дни. Мы их увидим, как они скорректированы с учётом новых задач, которые поставлены летом президентом», — заявил Кудрин.

Однако, по его мнению, сейчас стоит вопрос и качества государственных программ.

«Вообще у нас есть национальные проекты. Нацпроекты состоят из федеральных проектов, федеральные проекты входят в состав государственных программ. И вот эта сложная иерархия документов сегодня, в общем, не всегда очень эффективна с точки зрения постоянного фокусирования на этих важных задачах», — отметил он.