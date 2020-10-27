Москва, , 10:34 — REGNUM Инициированные властями Франции и Германии санкции против России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным показывают неспособность ЕС адекватно оценивать происходящее. Об этом 27 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о «высокомерном отказе» властей ФРГ дать ответы на многочисленные запросы российской Генпрокуратуры по Навальному.

Это нарушает обязательства Германии по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, уточнил Лавров.

При этом, уточнил он, антироссийские выпады западных стран, которые забыли, что такое дипломатия, и опустились до уровня банального хамства, в Москве без должного ответа не оставят.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный был госпитализирован в Омске в конце августа. После этого по настоянию его семьи блогера доставили самолётом на лечение в Германию. Правительство ФРГ выступило с утверждением, что он был отравлен веществом из группы «Новичок», относящимся к боевым отравляющим веществам. Из-за ситуации с Навальным в отношении России Евросоюз ввёл санкции.

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