Москва, , 10:34 — REGNUM Правительство России стало серьёзнее относиться к вопросу государственного управления и планирования. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

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«Мы, конечно, должны повышать качество стратегического планирования. Это задача, в первую очередь, головного ведомства — Минэкономразвития. Насколько я знаю, вообще правительство Российской Федерации сейчас существенно серьёзнее стало относиться к вопросу государственного управления и планирования», — заявил Кудрин.

«То есть каждая задача, которая ставится — она, по-нашему, «оцифровывается». Мы должны получать точные данные о том, как развивается процесс в этой сфере, где поставлена эта цель. В предыдущих наших госпрограммах, в наших нацпроектах до этого года не всегда это удавалось. Сейчас это первый шаг», — указал он.