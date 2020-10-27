Москва, , 10:31 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что в зал пленарных заседаний не пустили двух депутатов, не прошедших тестирование на коронавирус, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

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«Мы сегодня запретили вход в зал двум депутатам, которые не прошли тестирование», — сообщил Володин.

«Меры, которые мы принимаем позволяют сохранить работоспособность Госдумы», — подчеркнул он.

При этом, по словам Володина, «был один случай, когда передача коронавируса произошла в зале», сосед подхватил.