Москва, 27 октября 2020, 10:31 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что в зал пленарных заседаний не пустили двух депутатов, не прошедших тестирование на коронавирус, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.
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«Мы сегодня запретили вход в зал двум депутатам, которые не прошли тестирование», — сообщил Володин.
«Меры, которые мы принимаем позволяют сохранить работоспособность Госдумы», — подчеркнул он.
При этом, по словам Володина, «был один случай, когда передача коронавируса произошла в зале», сосед подхватил.