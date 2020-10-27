Вашингтон, , 10:33 — REGNUM К возможным беспорядкам после выборов президента США, которые состоятся 3 ноября, готовится американское министерство внутренней безопасности (МВБ). Об этом 27 октября сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц.

По информации источников, в данном случае ведется подготовка офицеров погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции для возможности привлечения их к охране зданий федерального значения.

«У нас есть подготовленные команды, если возникнет необходимость (в этом)», — заявил и.о. заместителя министра МВБ США Кена Куччинелли.

При этом Куччинелли отметил, что МВБ не располагает конкретными данными о наличии угрозы вспышек насилия в каком-либо штате страны.

Кроме того, по информации телеканала, если на выборах будет переизбран действующий глава государства Дональд Трамп, федеральные и городские власти ожидают масштабных демонстраций в крупных городах с демократическим большинством по всей стране, куда входят Нью-Йорк и Вашингтон.

При этом этими же официальными лицами отмечается, что в случае победы кандидата от американской Демпартии Джозефа Байдена, масштабные протестные акции могут не состояться, однако готовиться к ним все равно нужно.

В то же время указывается, что 4 ноября победитель выборов президента США скорее всего не будет объявлен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что использование большого количества выходных кандидатом от демократов на выборах США Джо Байденом раскритиковал американский президент Дональд Трамп.