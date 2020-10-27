Аллентаун, США, 27 октября 2020, 10:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его соперник — бывший вице-президент Джо Байден — сдался перед лицом жизненных невзгод. Соответствующее заявление Трампа приводит 26 октября пресс-служба Белого дома.
По словам Трампа, именно его соперник сдался и опустил руки перед лицом сложных вызовов: он не покидает свой подвал, что говорит о том, что Байден — «жалкий кандидат». Про себя же Трамп заявил, что он предпринимает все необходимые усилия для борьбы с новым патогеном.