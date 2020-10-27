Москва, , 10:29 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о правительстве РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября. Проект закона был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции Российской Федерации.

Меняется порядок формирования правительства, в этой связи возрастает роль Госдумы и Совфеда, меняется порядок освобождения от должности министров, уточняется порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением недоверия правительству нижней палатой парламента.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новая редакция закона о правительстве направлена на формирование единой системы публичной власти — эффективной и ответственной, а «назначение членов правительства через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров перед гражданами страны.

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