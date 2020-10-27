Москва, , 10:27 — REGNUM Жизнь на один доллар в день — таков стандартный критерий бедности в мире, и по этому критерию серьёзной нищеты в России нет. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

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«Чуть больше доллара в день расходы — считается, это критерий бедности, который существует сегодня в мире. Мы, естественно, давно эту проблему решили. Эту нищету самую серьёзную мы давно уже преодолели», — заявил Кудрин.