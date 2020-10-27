Москва, , 10:23 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях полиции комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Инициатива дает полиции новые права: сотрудники смогут вскрывать автомобили и выставлять оцепление. Законодательство также предлагается дополнить нормой, предусматривающей возможность проникновения сотрудников полиции в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления.

«При этом мы видим необходимость более чётко прописать некоторые положения законопроекта, чтобы исключить возможность нарушения конституционных прав и законных интересов граждан. Высказанные, в связи с этим, участниками «круглого стола» предложения будут учтены в ходе второго чтения законопроекта», — отметил глава комитета Василий Пискарёв («Единая Россия»).