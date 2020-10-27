Джакарта, 27 октября 2020, 09:59 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился в провинцию Северная Суматра с рабочим визитом, чтобы осмотреть современные продовольственные амбары, сообщает CNN Indonesia.
Глава государства рассмотрит вопрос о развитии зоны хранения продуктов. Президент также должен предоставить общине сертификаты о правах на землю.
Известно, что президента Индонезии сопровождали ряд официальных лиц, в том числе министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии экономист Фейсал Басри призвал правительство занять позицию в отношении президента Франции.
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