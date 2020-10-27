Аллентаун, США, 27 октября 2020, 09:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о том, что режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе соблюдается, передает его слова 26 октября пресс-служба Белого дома.
С таким заявлением Трамп выступил в общении с журналистами после прибытия в город Аллентаун, штат Пенсильвания.
Напомним, 26 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении в Facebook заявил о том, что режим прекращения огня, соглашение о котором было достигнуто между Ереваном и Баку, в очередной раз был сорван.