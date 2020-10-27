Киев, , 09:55 — REGNUM Бывшего заместителя главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина уволили по идеологическим причинам. Об этом заявил член делегации, вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 26 октября в эфире телеканала «Украина 24».

«Его позиция, которую он высказывал, она не соответствует тактике ведения переговоров, она не соответствует идеологии украинской делегации. Поэтому президент принял это решение», — рассказал он.

Резников добавил, что помимо Фокина все остальные члены делегации уверены, якобы в Донбассе идёт война между Россией и Украиной, которую начала РФ.

Напомним, ранее Фокин заявил, что не видит доказательств наличия войны между Россией и Украиной в Донбассе. После этого он был со скандалом отправлен в отставку.

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Отметим, что мнимая «российская агрессия» в Донбассе является общим местом для украинской пропаганды. Таким образом, власти страны отказываются признавать гражданский характер войны в регионе, а также свою ответственность за её разжигание. В действительности РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь способствует его урегулированию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Резников заявил, что Минские соглашения можно «без проблем» переписать на уровне лидеров «Нормандской четвёрки».

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