Сеул, , 09:53 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

В рамках 25-минутного разговора президент Южной Кореи призвал представителя Канады поддержать кандидатуру министра торговли страны Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО), отметив что министр торговли является специалистом в сфере международной торговли.

В свою очередь, Трюдо высоко оценил опыт и знания Ю Мён Хи в торговых вопросах.

Представители двух стран договорились продолжить тесное сотрудничество на международной арене в качестве стратегических партнёров, придерживающихся схожих взглядов по многим вопросам.