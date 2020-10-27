Киев, , 09:47 — REGNUM Окружной административный суд Киева принял решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артёме Сытнике как о главе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщило 26 октября издание «Украинская правда».

Журналисты отмечают, что Государственному бюро расследований (ГБР) Украины поручено возбудить уголовное дело касательно невыполнения решения Конституционного суда Украины, который признал незаконным назначение Сытника на должность главы НАБУ.

Напомним, 28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал незаконным решение бывшего президента страны Петра Порошенко о назначении Сытника главой НАБУ. В самой структуре заявили, что решение суда не прекращает полномочия чиновника, и отказались его выполнять.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский заявил о сомнительной легитимности всех решений, принятых Сытником после решения суда о его незаконном назначении.

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