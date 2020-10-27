В Санкт-Петербурге проходит XIX общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России», называемый также «Форумом стратегов». В связи с эпидемиологической ситуацией форум «Реальность 2020 и повестка десятилетия» было решено провести в два этапа под брендом «Форум стратегов 2020—2021»: в онлайн-режиме с 20 октября по 30 октября 2020 г., и в очном формате в апреле 2021 г.

Ежегодно в «Форуме стратегов» принимают участие более тысячи человек: представители Федерального собрания Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств Российской федерации, региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, представители бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных организаций, иностранных государств, СМИ.

В текущем формате в мероприятии примут участие глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, помощник президента РФ Максим Орешкин, заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Омельчук, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и многие другие.

Форум стратегов. Forumstrategov.ru