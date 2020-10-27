27 Октября
 
10:39

Кудрин объяснил причину недостаточной эффективности нацпроектов

Работа над национальными проектами не всегда организована достаточно эффективно. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

10:34

Кудрин похвалил правительство РФ за развитие стратегического планирования

Правительство России стало серьёзнее относиться к вопросу государственного управления и планирования. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

10:30

Эпидемия коронавируса привела к росту бедности — Кудрин

Пандемия коронавируса повлекла рост нищеты в мировых масштабах. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

10:27

«Мы эту проблему решили давно» — Кудрин о бедности в России

Жизнь на один доллар в день — таков стандартный критерий бедности в мире, и по этому критерию серьёзной нищеты в России нет. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

10:20

Кудрин: министерства плохо координируются в достижении национальных целей

Российские национальные цели развития хорошо сочетаются с целями в области устойчивого развития, сформулированными Организацией Объединённых Наций. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

10:17

«Форум стратегов 2020—2021». Фото: forumstrategov.ru