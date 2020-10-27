Кудрин объяснил причину недостаточной эффективности нацпроектов
Работа над национальными проектами не всегда организована достаточно эффективно. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Кудрин похвалил правительство РФ за развитие стратегического планирования
Правительство России стало серьёзнее относиться к вопросу государственного управления и планирования. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Эпидемия коронавируса привела к росту бедности — Кудрин
Пандемия коронавируса повлекла рост нищеты в мировых масштабах. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
«Мы эту проблему решили давно» — Кудрин о бедности в России
Жизнь на один доллар в день — таков стандартный критерий бедности в мире, и по этому критерию серьёзной нищеты в России нет. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Кудрин: министерства плохо координируются в достижении национальных целей
Российские национальные цели развития хорошо сочетаются с целями в области устойчивого развития, сформулированными Организацией Объединённых Наций. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».