Джакарта, , 09:23 — REGNUM В Индонезии экономист Фейсал Басри призвал правительство занять позицию в отношении президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что не будет запрещать публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает CNN Indonesia.

«Я осуждаю президента Франции. Я призываю правительство Индонезии немедленно занять такую же позицию. Необходимо принести извинения мусульманам», — заявил Фейсал Басри в своем личном аккаунте в Twitter.

Полемика началась в начале октября. В то время Эммануэль Макрон кое-что сообщил об угрозе со стороны мусульманских радикальных группировок в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Индонезии запросило подтверждение от посольства Индонезии в Париже в отношении заявления президента Франции об исламе, которое вызвало критику.

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