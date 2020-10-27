Вашингтон, , 09:22 — REGNUM США ни в коим случае не должны заключать с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, поскольку такой шаг станет ударом по американской ядерной триаде, пишет Морган Уиртлин в статье, вышедшей 26 октября в The National Interest.

«США и Россия, по некоторой информации, близки к заключению соглашения о временном замораживании количества ядерных боеголовок с обеих сторон и продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на один год, что может иметь катастрофические последствия для американских средств ядерного сдерживания», — подчеркнула Уиртлин, которая возглавляет вашингтонский аналитический Центр политики безопасности.

В каком-то смысле, если учесть преимущества России ряде областей, таких как тактическое ядерное оружие, а также «супероружия», вроде подводной беспилотной лодки «Посейдон», заключение договора с Москвой, в рамках которых произойдет заморозка наращивания этого потенциала, было бы целесообразно для США, но это не так. Уиртлин обращает внимание на то, что если Россия уже почти закончила модернизацию своего ядерного потенциала, то США лишь начала этот процесс.

Россия готова пойти на замораживания ядерного потенциала только потому, что она почти закончила модернизацию своих ядерных сил. Замораживание ядерных сил США такими, какие они есть, было бы катастрофой — даже на один год.

«Даже временное замораживание на один год может иметь пагубные последствия: в сентябре министерство обороны США предупредило Комитет по вооруженным силам сената о том, что ядерная модернизация находится на «переломном этапе», — напомнила она.

Нынешний курс России, уверена Уиртлин, повторяет стратегию Кремля времен Советского Союза, который тоже «грозил агрессией, когда США обгоняли его по технологиям». Начинавшиеся переговоры затем затягивались, давая возможности Москвы сократить отставание. Когда же это происходило, либо переговоры ни к чему не приводили, либо Советский Союз «обманным путем находил пути обойти существующие договоренности».

"Добиваться заключения соглашения о контроле над вооружениями стоит только, если они служат интересам национальной безопасности США. Раз до сих пор Россия проводит традиционную советскую стратегию обмана почти во всех соглашениях о контроле над вооружениями, это маловероятно. Замораживание ядерных вооружений — это не дипломатическая победа. Напротив, оно может стать предвестником конца ядерной триады США», — заключила она.