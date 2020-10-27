Вашингтон, 27 октября 2020, 09:22 — REGNUM США ни в коим случае не должны заключать с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, поскольку такой шаг станет ударом по американской ядерной триаде, пишет Морган Уиртлин в статье, вышедшей 26 октября в The National Interest.
В каком-то смысле, если учесть преимущества России ряде областей, таких как тактическое ядерное оружие, а также «супероружия», вроде подводной беспилотной лодки «Посейдон», заключение договора с Москвой, в рамках которых произойдет заморозка наращивания этого потенциала, было бы целесообразно для США, но это не так. Уиртлин обращает внимание на то, что если Россия уже почти закончила модернизацию своего ядерного потенциала, то США лишь начала этот процесс.
Россия готова пойти на замораживания ядерного потенциала только потому, что она почти закончила модернизацию своих ядерных сил. Замораживание ядерных сил США такими, какие они есть, было бы катастрофой — даже на один год.
Нынешний курс России, уверена Уиртлин, повторяет стратегию Кремля времен Советского Союза, который тоже «грозил агрессией, когда США обгоняли его по технологиям». Начинавшиеся переговоры затем затягивались, давая возможности Москвы сократить отставание. Когда же это происходило, либо переговоры ни к чему не приводили, либо Советский Союз «обманным путем находил пути обойти существующие договоренности».