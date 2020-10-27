Киев, 27 октября 2020, 09:18 — REGNUM Минские соглашения можно пересмотреть на уровне лидеров «нормандской четвёрки». Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 26 октября в эфире телеканала «Украина 24».
Резников добавил, что Минские соглашения можно выполнить, если у РФ будет политическая воля вывести некие «войска» из Донбасса.
По словам чиновника, в данный момент продолжается реализация договорённостей, достигнутых главами «нормандской четвёрки» на саммите в Париже.
Отметим, что украинская пропаганда безосновательно утверждает, якобы в Донбассе присутствуют некие «российские войска», однако никаких реальных доказательств этого за шесть лет конфликта так и не было предоставлено. В действительности РФ не является стороной гражданского конфликта на Украине, а лишь способствует его урегулированию.
Напомним, ранее Резников заявил о том, что четверть Минских соглашений следует переписать.
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