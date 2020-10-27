Москва, 27 октября 2020, 08:53 — REGNUM Помочь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, может создание государственного фонда, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам госсовета президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о дополнительной поддержке детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.
«Это можно вполне решить проверенным способом: создать государственный фонд, из которого детям алиментщика начислялось бы пособие», — отметил Лысаков в ТГ-канале.
Компенсировать эти выплаты государство может принудительно — из заработка или имущества алиментщика, освободив его семью от ожидания получения средств к существованию, что, зачастую, растягивается на долгое время, рассуждает парламентарий.
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