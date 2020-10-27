Георгиевск, Ставропольский край, , 09:00 — REGNUM Бывший глава Георгиевского городского округа Ставропольского края Максим Клетин обратился в суд с заявлением о признании незаконным решения местной думы о досрочном прекращении его полномочий. Истец просит восстановить его в должности, сообщили ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе Георгиевского городского суда.

Напомним, в середине февраля текущего года в отношении Клетина было возбуждено уголовное дело об использовании подложного документа и угрозах убийством.

По данным следствия, в октябре 2017 года Клетин предоставил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского горокруга подложный диплом о получении им высшего образования, хотя на самом деле он не завершил обучение. Также установлено, что в 2018 и 2019 годах чиновник во время ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством.

В конце сентября следствие завершило расследование, материалы дела в настоящее время рассматриваются судом. В середине октября дума Георгиевского горокруга по представлению следователя досрочно прекратила полномочия Клетина.

Экс-мэр не согласился со своей отставкой и обратился в суд с иском о признании незаконным решения депутатов и восстановлении в должности главы горокруга. Отмечается, что заявление принято к производству, разбирательство назначено на 29 октября.

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