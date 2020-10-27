Джакарта, , 08:43 — REGNUM Бывший посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани назвал сложной войну между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, сообщает CNN Indonesia.

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Известно, что посол Индонезии Хуснан Бей Фанани пробыл на посту с 2016 по 2020 год.

По его словам, в этом регионе много интересов, хотя стороны и не конкретизируют их.

«С 2016 года, как я приехал, было и прекращение огня, и нападения. Это происходило каждый год», — заявил бывший посол Индонезии в Азербайджане.

Посол предсказал, что война там никогда не закончится. Хаос продолжает вспыхивать после краха Османской династии в Турции.

Издание отмечает, что Азербайджан имеет право вернуть себе Нагорный Карабах, хотя применение силы после почти трех десятилетий международного посредничества не привело к прогрессу. Сам Нагорный Карабах расположен в Азербайджане, но с момента окончания войны в 1994 году находился под контролем сил, поддерживаемых Арменией.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии способствовало репатриации сотен индонезийских граждан из Малайзии.

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